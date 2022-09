Päästjate, päästekorraldajate ja politseinike palgad tõusevad

Minister lisas, et seekordsete palgatõusude erinevus varasematega seisneb selles, et tõusevad ka kontori ja tagalatöötajate palgad. «See on oluline, et ennetustöö ja laiapindse riigikaitse planeerimisvõimekus säiliks ning areneks ja, et eesliini palgatõus ei tuleks kellegi arvelt. Kogu siseturvalisuse valdkond saab sellest palgakasvust osa,» rõhutas Läänemets.

Läänemets selgitas, et palgafond kasvab märkimisväärselt terves siseturvalisuse valdkonnas. «Näiteks päästeameti palgafond kasvab 2023. aastal 30 protsenti, häirekeskusel 22 protsenti ja sisekaitseakadeemias on võimalik õpetajate palka 25 protsenti tõsta. Siseministrina on minu üks prioriteet, et meie siseturvalisus oleks tagatud ka homme. Selleks on vajalik järelkasv, mis omakorda eeldab piisavalt õppekohti ning motiveerivat ja väärikat palka, mis noori siseturvalisuse erialadele õppima meelitaks. Seetõttu kaasneb sisekaitseakadeemia palgafondi kasvuga üldine kõrghariduse rahastamise kasv, et väljaõpet viiks läbi oma valdkonna parimad. Loomulikult tagame mõistlikuma palgatasemega ka selle, et hoiame kogenud teenistujaid kauem valdkonnas tööl, ja paneme lõpuks piduri senisele sisejulgeolekutöötajate arvu kiirele vähenemisele,» selgitas Läänemets.