Keskkonnaameti vastulause: me ei valetanud kohtule teadlikult, tegu oli inimliku eksimusega

Keskkonnaamet väitis õigusemõistjatele, et Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) on üraskitõrje eesmärgil metsa paigaldanud feromoonpüüniseid, mis on vajalikud üraskite arvukuse vähendamiseks, ning lisanud sellele pildi metsas asuvast feromoonpüünisest.

MTÜ Päästame Eesti Metsad juhatuse liige Farištamo Eller aga märkis, et püüniste paigaldamisest oli RMK tegelikult keeldunud ja seda tegid kohalikud aktivistid ise.

Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Olav Etverk selgitas vastulauses, et feromoonpüünised pole metsas omandipõhiselt märgistatud ning kui keskkonnaamet neid metsas märkas, lähtuti lihtsast ja loogilisest eeldusest, et metsas on toimetanud metsaomanik ja need sinna ise paigaldanud.

«Keskkonnaamet sai püüniste tegelikust paigaldajast teada alles septembri alguses paar päeva enne Kullalaanes toimunud paikvaatlust ja andsime sellest paikvaatlusel kohe ka kohtule teada,» sõnas Etverk.