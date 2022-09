Tallinna kaubamaja ristmikul tuuakse jalakäijad maa peale tagasi

Plaani kohaselt jääks Kaubamaja ristmikul maa-alune tunnel alles, kuna see on otseselt seotud inimeste liikumisega Viru bussiterminali. Selleks, et hõlbustada liikumispuudega inimeste pääsu terminali, säilib ka osa ristmikul asuvaid lifte.