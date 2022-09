Soome lahel süttis tankeri eluruum

Veidi enne kella 11.30 sai politsei- ja piirivalveameti merevalvekeskus teate, et Naissaarest 12 meremiili põhja pool põleb tanker. Eesti päästealas olevale sündmusele reageeris kohe PPA merevalvekeskus, kes saatis tankeri juurde reostustõrje- ja päästelaeva kindral Kurvitsa ning samuti lahendavad olukorda Soome päästelaevad.

PPA vastutava Tago Trei sõnul süttis esialgse info kohaselt mööda laevateed Venemaalt Türki sõitnud tankeri üks eluruum. «Õnneks suutsid pardal olevad inimesed juba enne abi saabumist tule ise kustutada, tänu millele kellegi elu ja tervis ohtu ei sattunud. Hetkel on sündmuskohal soomlaste laevakustutusmeeskond ja kaks Soome kaatrit. Nende ülesandeks on veenduda, et tankeril ei oleks rohkem tulepesasid. Kindral Kurvitsa meeskond tagab sündmuskohal turvalisust ja on soomlastele abiks,» kirjeldab Trei.

Sarnane merepäästekoostöö Soome ja Eesti vahel on tavapärane. «Kaasasime kohe soomlasi, kuna nad on meile geograafiliselt lähedal ning neil on olemas vastav tuletõrjeüksus,» lisas Trei.

Iltalehti vahendas, et Porkkala poolsaare lähistel asuval laeval on puhkenud tulekahju ning Eesti juhib päästeoperatsiooni. Soome päästeteenistus on samuti teel sündmuspaigale.