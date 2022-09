Saksa rohelised ning liberaalid tegid ettepaneku Vene desertööridele varjupaika anda

Euroopa Parlamendi liikme Riho Terrase (Isamaa) sõnul on Saksamaa roheliste ja liberaalse FDP fraktsiooni ettepanek pakkuda Vene desertööridele varjupaika täielik hullumeelsus, mis ohustab Euroopa julgeolekut.

«Euroopa riigid ei tohi tekitada olukorda, kus kümned tuhanded Vene mehed saabuvad kontrollimatu massina Euroopa Liitu. See oleks kordades hullem kui 2015. aasta pagulaskriis, mil Saksamaa toonane liidukantsler Angela Merkel kutsus kõiki pagulasi Saksamaale,» rääkis Terras.

«Igasugune massiline piiriületus Venemaalt Euroopa Liidu piiririikidesse tähendaks võimaluste loomist provokatsioonideks ning tekitaks potentsiaalsed «roheliste mehikeste» kolded. Me peame arvestama, et sõda ei toimu ainult Ukraina ja Venemaa vahel, vaid tegemist on Venemaa algatatud sõjaga Euroopa Liidu, NATO ja Lääneriikide vastu. Sellises olukorras ei ole kohta naiivsusele,» rõhutas Terras.