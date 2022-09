Seeder: Kallas eksib, Vene kodanike valimisõiguse küsimuses minnakse edasi

Kaja Kallas Foto: Madis Veltman

Tänasel valitsuse pressikonverentsil rääkis peaminister, et valimisõiguse äravõtmise osas tänases koalitsioonis kokkulepet ei ole ning edasi sellega ei minda. Samas nentis Kallas, et riigikogu seda praegu siiski menetleb. Nagu nii mõnigi poliitik varasemalt viidanud, sõnas Kallas, et valimisõiguse küsimus kerkib ka valimistel.

«Üks asi on tõesti see, et me oleme sõjas ja olukord on muutunud. Teine, mida peame vaatama, on see, et kellelegi millegi mitteandmine on üks otsus, aga äravõtmine on midagi teise kaaluga,» põhjendas peaminister.

Seeder: väga vastakad signaalid

Isamaa esimees sõnas vastuseks Kallasele, et peaminister eksib, kuivõrd Isamaa kavatseb selle teemaga edasi minna. «Reformierakond annab valimisõiguse küsimuses väga vastakaid signaale. Alles eile, Isamaa algatatud seadusemuudatuse menetlemisel ütles reformierakondlane Kivimägi, et Reformierakond on valmis arutama põhiseaduse muutmist. Lisaks toetasid reformierakondlased koos EKREga Isamaa algatatud seadusemuudatuse esimese lugemise lõpetamist,» meenutas ta kolmapäevast riigikogu istungit.

«Mida see siis tähendab? Kas Reformierakonnas on kaks leeri, millest üks ei mõista muutunud julgeolekuolukorda?» küsis Seeder ja lisas, et asjaolu, et sotsiaaldemokraadid Isamaa algatatud seadusemuudatust ei toeta ei tähenda, et muudatust teha ei saaks.

Eile jõudis valimisõiguse äravõtmise eelnõu riigikogus teise lugemiseni, kui Isamaa, Reformierakonna ja EKRE saadikud hääletasid maha keskfraktsiooni ettepaneku eelnõu tagasi võtta.