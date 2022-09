Kaja Kallas: Venemaa jättis homseks plaanitud elektri eralduskatse ära

Peaminister Kaja Kallas ütles neljapäeva õhtul tehtud telepöördumises, et Eesti peab olema valmis elektrikatkestusteks, kuna Venemaal on plaan katsetada Kaliningradi lahtiühendamist Venemaa ja Valgevene elektri sagedusalast. Täna hommikul Raadio 2-le antud intervjuus ütles peaminister, et Venemaa teatas eralduskatse ärajäämisest. Samas ei välistanud Kallas, et see võiks toimuda mõnel muul ajal.