ÜLEVAADE ⟩ Kas suure elektrikatkestuse korral saab tankida ja poest toitu osta?

Elutähtsa teenuse ostujaks loetakse vedelkütuse seaduse kohaselt kütusemüüjat, kes omab kümmet või enamat tanklat ja need asuvad vähemalt kolmes maakonnas. Eestis on elutähtsa teenuse osutajateks Alexela, Olerex, Circle K, Neste, Jetoil, Terminal Oil,

Krooning ja Premium-7 kaubamärkide all tegutsevad ettevõtted.



Kütuseta ei jää