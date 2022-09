Ratas: peaminister Kallase pöördumine jääb mulle arusaamatuks

«Peaministri sõnal on väga suur kaal, seda enam, kui see on erakorraline pöördumine väga ärevas julgeolekuolukorras. Peaministri pöördumises ei olnud julgeolekuohu mõistes uusi teadmisi, mis on muidugi positiivne, kuid ometi ei mõjunud peaministri sõnum ka rahustavalt. Justkui muu seas erakorralises pöördumises õhku visatud lause võimalikest elektrikatkestustest tekitas inimestes asjatut ärevust ja küsimuse, kas peaks juba õhtul minema varuma kütust, küünlaid ja tikke,» kirjutas Ratas sotsiaalmeedias.