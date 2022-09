Tatar: täielik elektrikatkestus on välistatud

Peaminister Kaja Kallas (RE) rääkis, et valmis tuleb olla elektrikatkestuseks. Kas Taavi Veskimägi jättis midagi rääkimata ja need riskid on siiski olemas ?

Veskimägi: Riskid on alati olemas. Ka praeguses süsteemis on riskid. Mina midagi rääkimata ei jätnud. Ka peaminister ei rääkinud midagi valesti. Ilmselgelt on enne 2025. aastat riskid kõrgemad.