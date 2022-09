Zelenskõi kutsus maailma üles Venemaa pseudoreferendumid hukka mõistma

«Meil on selle kohta juba tõendeid. See on Venemaa teadlik katse hävitada krimmitatarlased, see on agressorriigi teadlik katse võtta võimalikult paljudelt elanikelt elu territooriumil, kuhu Vene väed sisenesid. Lihtne palve kõigile meie inimestele, kes viibivad ajutiselt okupeeritud territooriumil on, et peaasi hoidke oma elu ja aidake meil okupante nõrgestada ja hävitada. Varjuge igal viisil Vene mobilisatsiooni eest,» rääkis riigipea.