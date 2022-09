Zelenskõi sõnul saab maailm täielikku teavet Venemaa kuritegude kohta

Zelenski toonitas, et «maailm saab täielikku teavet iga Venemaa kuriteo kohta ajutiselt okupeeritud aladel».

Ukraina ametnik idapoolses Harkivi oblastis ütles reedel, et Vene vägedelt tagasi võidetud Izjumi linna lähistel kaevati massihauast välja 436 surnukeha.

«Täna viiakse lõpule Izjumi massihaua surnukehade välja kaevamine. Kokku on kaevatud välja 436 surnukeha. Enamikel neist on vägivaldse surma tunnusjooned, 30-l on märgid piinamisest,» ütles Harkivi oblasti administratsiooni juht Oleh Sõnehubov sotsiaalmeedias.