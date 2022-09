Politsei tugevdas Eesti-Soome piiril kontrolli

«Meie eesmärk on veenduda, et Eestisse siseneksid vaid need inimesed, kellel on õigus siin viibida,» selgitas politsei- ja piirivalveameti vastutav ametnik Tago Trei Postimehele, et Eesti-Soome piiril on tugevdatud Schengeni kompensatsioonimeetmete kontrolli.