Zelenskõi sõnul peab maailm jätkama Putinile surve avaldamist

Usutlust vahendas ukrainlaste uudisteportaal Unian.

«Maailm hoiab praegu tagasi agressorriigi juhti. Peab jätkama talle surve avaldamist ja mitte lubama tal sarnast retoorikat kasutada,» rääkis Zelenskõi.

«Putin tahab hirmutada kogu maailma. Need on tema tuumaväljapressimise esimesed sammud. Ma ei usu, et ta blufib. Ma arvan, et maailm hoiab teda ja seda ohtu tagasi. Peame jätkama talle surve avaldamist ja mitte laskma tal sel teel jätkata,» sõnas president.

Ukraina president rõhutas, et Venemaa oma tuumaväljapressimises ei toetu ainult enda arsenalile, vaid kasutab seal näiteks hoovana Zaporižžja tuumaelektrijaama hõivamist ja rakettide väljalaskmist Lõuna-Ukraina tuumaelektrijaama suunas.

Teadupoolest andis Vene vägi eelmisel nädalal raketilöögi Ukraina Pivdennoukrainski tuumajaama tööstusalale. Energiaminister Herman Haluštšenko hoiatas seepeale, et Vene väe raketituli tuumajaama ala pihta seab maailma tuumaõnnetuse äärele.

Euroopa Liit peab võtma tõsiselt Vene presidendi Vladimir Putini ähvardusi, et ta võib Ukraina konfliktis tuumarelva kasutada, ütles bloki välispoliitikajuht Josep Borrell äsja usutluses brittide rahvusringhäälingule BBC. Borrell lisas, et sõda on jõudnud «ohtlikku hetke».

Venemaa on samal ajal alustanud osalist mobilisatsiooni ja libareferendumeid Ukrainas hõivatud alade annekteerimiseks. Vene väed aga on kogenud lahinguväljal tõsiseid tagasilööke.