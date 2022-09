Politsei pidas Tartumaal kinni kauplusevargustes kahtlustatavad

Öösel kella kolme paiku sai politsei teate, et Tartu vallas on sisse visatud Kõrveküla kaupluse ukseklaas ning poest viidud alkohoolseid jooke, teatas Lõuna prefektuuri pressiesindaja esmaspäeval.

«Patrullid asusid kirjeldatud sõidukit otsima, kui kella nelja ajal laekus teade, et ka Roiu kauplusesse murti hetk tagasi sisse ning püüti varastada alkoholi. Kohaliku inimese sekkumisel jooksid vargad kauplusest välja ning pagesid lähedale metsatukka,» rääkis Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk.

Koer võttis jälje üles

Kurjategijate tabamiseks kaasati tavapatrullidele lisaks kiirreageerijad drooniga ja koerajuht teenistuskoeraga. Koer võttis kaupluse juurest võimalike varaste jälje üles ning juhatas politseinikud paarisaja meetri kaugusele hoonetekompleksi juurde. Majast tabasid politseinikud kaks meest, keda on alust kahtlustada toimepandud kauplusevargustes.

Tabatud 23- ja 24-aastane mees peeti kinni ning viidi kinnipidamisasutusse. Mõlemat on varem samalaadsete kuritegude eest kriminaalkorras karistatud.

Roiu poe juurest leiti ka hele sõiduauto Peugeot, milles oli kauplustest varastatud kraam. Masin toimetati politseimaja õuele. Juhtunu täpsemaid asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses, mille käigus selgitatakse välja seegi, kes kinnipeetud mehi on alust kahtlustada täna öösel ka Tabiveres ja Karksi-Nuias toime pandud kauplusevargustes.

Politsei soovitus: kontrollige üle oma turvaseadmed!

Operatiivjuht märkis, et sedavõrd kiire kahtlustatavate tabamine sai suuresti teoks tänu aktiivsetele kogukonnaliikmetele, kes märkasid öösel kahtlast tegutsemist kaupluste juures, sündmuskohalt lahkunud sõidukit kui ka põgenevaid isikuid, kellest info operatiivselt ja detailselt politseinikele edasi anti.

Virk märkis sedagi, et taas oli suur abi turvakaamera salvestisest, nii et ta tuletab ka teistele kauplusepidajatele meelde, et aeg-ajalt kontrollitaks oma seadmeid ning veendutaks nende korrasolekus ning seadistustes.