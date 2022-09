Välisministeerium soovitab Venemaale reisimisest hoiduda

Eesti-Vene topeltkodanikel tuleb arvestada, et Venemaa käsitleb neid Venemaal kui Vene kodanikke ning Eesti võimalused konsulaarabi osutamisel on piiratud. Venemaal ajutiselt viibivatel Eesti kodanikel palub ministeerium kindlasti oma viibimine registreerida välisministeeriumi kodulehel.

Konsulaarabi on võimalik saada vaid Eesti saatkonnast Moskvas, kuhu näiteks passi kaotamise korral tuleb isiklikult kohale minna, et saada ajutine asendusdokument, millega riigist lahkuda. Muudes olukordades abistamine - eriti juhul, kui abisaaja ei viibi Moskvas - on äärmiselt raskendatud ja aeganõudev.