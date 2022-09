«Sääraseid ei ole senini palju olnud, kuid mõned siiski,» ütles Lootus. «Enamikul juhtudel ei ole tegu olnud otseselt võltsitud numbrimärgiga, vaid see on muudetud Euroopa Liidu numbrimärgiga sarnasemaks. Põhjenduseks tuuakse, et ei taheta siin venelastena silma paista ja soovitakse vältida halvakspanu. Standardile mittevastavad numbrimärgid võtame sõidukilt ära. Reeglina on autoomanikel olnud kohe asemele võtta originaalnumbrimärgid, mille nad sõidukile kinnitavad.»