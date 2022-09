Zelenskõi sõnul täidab riik raskustest hoolimata kõik oma kohustused

«Fondi on kaasatud juba 125 miljonit dollarit ja summa kahekordistub. Sellesse Horizon Capital Growthi fondi, nagu seda nimetatakse, on investeerinud kõige arvestatavamad lääne fondid, pangad ja asutused,» ütles president.

«Ja ma arvan, et see võib saada investoritele eriliseks signaaliks. Signaaliks, et praegu, kui oleme teel oma võidu poole, on võimalik ja vajalik investeerida Ukraina majandusse,» rääkis Zelenskõi.