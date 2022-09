Tallinna kesklinna istutati esimene kaasava eelarvega ette nähtud puu

Oktoober ja november on puukoolis kasvatatud, linnapuude nõuetele vastava diameetri ja kõrgusega lehtpuude istutamiseks kõige sobivam aeg. Mullapalliga lehtpuude istikuid istutatakse peale lehtede langemist kuni kasvupinnase külmumiseni. Novembris on kasvupinnas juurdumiseks piisavalt soe ja niiske. Tänavune suvi oli mäletatavasti väga palav ja põuane – isegi veel praegu on õhus ja mullas niiskust vähe ja puude lehed on veel suurelt osalt rohelised.