Rahapesu andmebüroo keeldub avalikustamast sanktsioonide all olevate oligarhide ettevõtete nimesid

«Me ei anna teile seda nimekirja,» teatas rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker pärast kolmenädalast pingpongimängu rahapesu andmebüroo ja Postimehe vahel. Postimees soovis teada ettevõtteid, kelle tegevus on Eestis sanktsioonide all, sest nende suuromanikud on Ukraina sõja toetamise tõttu lisatud üleeuroopalisse sanktsiooninimekirja.