Peaminister Kallas pälvis Ameerika Ühendriikide mõttekoja tunnustuse

Peaminister tõi tänukõnes esile atlandiülese partnerluse rolli Eesti ajaloos. «Atlandiülene allians kehastab eestlaste jaoks vabadust ennast. Just tugev atlandiülene toetus innustas ja kannustas meid oma demokraatia üles ehitamisel, kui Eesti sai uuesti vabaks pärast poolt sajandit nõukogude okupatsiooni.»

«Nüüd kaitseme Ukrainas neid samu põhimõtteid – vabadust, territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust. Ameerika Ühendriikide pikaajaline pühendumus NATOle ja Euroopa kaitsmisele on siinjuures väga oluline,» märkis peaminister.

Peaminister tunnustas atlandiüleste partnerite senist ühtsust tegudes ja eesmärkides, kuid hoiatas, et Venemaa jätkab selle proovile panemist. «Peame suurendama sõjalist abi Ukrainale. Sõda pole kaugeltki veel läbi, kuid ukrainlased on näidanud, et suudavad selle sõja võita ja suruda Venemaa tagasi oma piiridesse,» sõnas Kallas.