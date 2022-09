Tänavaküsitlus: Kas ajateenistust peaks pikendama kaheksalt kuult kaheteistkümneni?

Postimehe kaamera ette sattusid noormehed seinast seina: mõnel oli ajateenistus läbitud, teised ei olnud veel Kaitseväkke läinud, oli ka neid, keda tervis ei luba kodumaad teenima minna. Üldiselt oli arvamus, et Kaitseväe läbimine on igati kasulik. Teisalt räägiti palju lihtsalt ajaraiskamisest, sest aega teeninud sõbrad olla öelnud, et palju tuleb teha kõrvalisi tegevusi ja lihtsalt aega surnuks lüüa. Vaata videost, mida noored mehed rääkisid.