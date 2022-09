Herem pikendaks uute relvade jaoks ajateenistuse kestust

Herem ütles Postimehele, et praeguses julgeolekukeskkonnas on mõistlik hoida uued võimed alalises lahinguvalmiduses, samamoodi kui täna on pidevas valmisolekus Scoutspataljon, õhuvägi või erioperatsioonide väejuhatus.

Aastatel 2023–2025 on Eestisse saabumas mitu uut relvasüsteemi, mis tõstab kaitseväe võimekuse uuele tasemele. Leping on sõlmitud 290-kilomeetrise lasekaugusega laevatõrjerakettide ostmiseks ning Eesti on sõlmimas lepingut mitmikraketiheitjate HIMARS hankimiseks. Valitsus on otsustanud hankida 2025. aastaks koostöös Lätiga keskmaa õhutõrje, samuti tõhustab Eesti koostöös Poolaga lähimaa õhutõrjet. Järgmise aasta jooksul sõlmib Eesti tõenäoliselt lepingu ka pika laskekaugusega varitseva õhuründemoona ostuks.