Zelenskõi rääkis Trudeauga Ukraina kiire demineerimise vajadusest

«Muuhulgas arutasime demineerimist. Kanadal on nii vastav tehnoloogia ja ka vastavad humanitaarambitsioonid. Kutsusin peaministrit üles juhtima ülemaailmseid jõupingutusi, et puhastada meie maa Venemaa miinidest ja mürskudest,» rääkis president.

Zelenskõi rõhutas, et Venemaa korraldatud sõja tõttu on Ukraina nüüd üks miinidega saastatumaid riike maailmas.

«Kuigi maailmas on sarnaseid näiteid sarnasest ulatuslikust reostusest, siis tuleb teha seda, mida teised seni teinud pole ehk tuleb luua pretsedent kiireks ja ulatuslikuks demineerimiseks ja mitte jätta seda probleemi aastakümneteks. Tänan Kanadat valmisoleku eest meid selles aidata,» märkis Zelenskõi.

Itaalia teatas möödunud kuul, et aitab Ukrainat sõjajärgsel ülesehitustööl, mille seas demineerimisel. Suurbritannia teatas samal ajal, et annab Ukrainale üle allveedroonid ja õpetab ukrainlasi neid kasutama kaldaalade demineerimiseks. Pentagoni möödunud kuu abipakett sisaldas samuti demineerimissõidukeid. USA lubas enne seda, et annab Ukraina demineerimiseks vähemalt 86 miljonit eurot.