Zelenskõi: Venemaa tegevus näitab vajadust karmimate meetmete järele

«Täna tahan veelkord tänada Ühendriike ja president Joe Bidenit isiklikult meie riigile enam kui miljardi dollari suuruse uue kaitsetoetuse paketi eest. See on tõesti märkimisväärne,» ütles Zelenskõi.

«Ja kui keegi Venemaal arvab, et suudab kuidagi pääseda vastutusest selle eest, mida nad okupeeritud territooriumil teevad, siis nad eksivad sügavalt. Keegi ei ei lipsa läbi. Venemaa loodetakse sellele, et maailm reedab oma väärtusi. Iga järgmine okupandi eskalatsioonisamm ainult kinnitab tõsiasja, et maailm peab tegutsema agressorriigi suhtes veelgi karmimalt,» jätkas president.