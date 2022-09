Tallinn annetas Žõtomiri koolile 50 sülearvutit

«Žõtomiri linna lütseum nr 25 ei ole juhuslikult valitud. Kool sai sõja algul raketitabamuse, mille tulemusena on koolimaja pea täielikult hävinenud. Koos sellega hävinesid ka kõik õppetegevuseks vajalikud seadmed ja õppematerjalid. Uue koolimaja ehitus on suur ja pikaajaline ettevõtmine, küll saame me operatiivselt toetada nende õpilaste haridust, kes on lähiaastatel sunnitud õppima asenduspindadel,» ütles Ossinovski.