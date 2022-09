FOTOD JA VIDEO ⟩ Ungari saatkonna ees avaldati meelt Budapesti vastu: see on lihtsalt jäle, mida Orbán teeb!

Tallinnas Ungari saatkonna ees toimus täna õhtul meeleavaldus, millega sooviti juhtida tähelepanu Ungari valitsuse vähemustevaenulikule poliitikale. Protesti peakorraldaja Flora Keresztely sõnul on absurdne, et Ungaris on võimalik 14-aastastel 60-aastastega seksuaalvahekorda astuda, ent täiskasvanud naistel on oma keha üle otsustamine piiratud.