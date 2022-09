Lääne-Nigula vallas kadunud Mare võib viibida Tallinna lähistel

Eile kella 12 ajal sai häirekeskus teate, et Lääne-Nigula vallas Taeblas on kadunuks jäänud 68-aastane Mare. Lähedastel oli naisega kontakt viimati pühapäeval, 25. septembril. Selgus, et naine läks tol õhtupoolikul bussiga Tallinnasse.