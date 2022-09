Zelenskõi sõnul ei oska ta sõja võitmiseks vajaminevat aega ennustada

Ukrainlaste uudistekanali Uniani andmetel rääkis riigipea teemal oma igaõhtuses videopöördumises.

«Täna andis Vene armee Mõkolajivis tsiviilelanike pihta järjekordsed alatud löögid. Ühistranspordipeatuse lähedal plahvatas mürsk. On hukkunuid ja haavatuid. Taas tulistati Sumõ oblastit. Tugev tuli Donbassis ja Lõuna-Ukrainas. Kõik see saab peatada ainult ühel viisil - riik okupantidest vabastada. Kuni Venemaa tulekuni oli Ukraina pinnal normaalne elu. Ja kui me Venemaa siit välja viskame, siis normaalne elu naaseb. Ja see on ainus viis - see on tee meie võiduni,» rääkis president.

«Me ei saa ette teada või ennustada, kui kaua sellel teel käimine aega võtab. Kuid me teame, et mitte ükski Venemaa manipulatsioon ega ükski Venemaa kuritegu ei suuda meid sellelt teelt kõrvale tõrjuda,» toonitas Zelenskõi.

Samuti tõi riigipea välja, et neljapäeval õnnestus tagada veel kuue Ukraina kodaniku vabastamine Venemaa vangistusest.

«Tänan kõiki, kes selle tööga tegelevad!» sõnas riigipea.

«Täna on meil ette kanda ka uutest tulemustest. Täna saime partneritelt üliolulist täiendavat abi. See jätkub ka tulevikus,» lubas Zelenskõi viidates USA järjekordsele abipaketile.

«Homme on järjekordne päev meie võitluses ja järjekordne päev teel võidu poole. Kas see on meie jaoks eriline? See päev on veel üks päev, mis toob meid lähemale julgeolekule ja rahule. Meie territoriaalse terviklikkuse taastamisele. Selle nimel võitlevad ja töötavad miljonid ukrainlased,» rääkis president.