Postimees Grupi tehnoloogiajuht Martin Havik: «Sina ütled, mida sul on vaja, et olla parim versioon iseendast ja meie tagame sulle selleks kõik võimalused.»

Vastutus ja vabadus ongi märksõnad, mida me peame oma töökultuuris oluliseks. Me ei kirjuta neid sõnu ühelegi seinale. Vabadus ja vastutus ei teki tiimis ise, nende aluseks on tööõnn ja tiimisisene kultuuriruum. Kõlab klišeena, kuid oluline on teha koostööd, mitte käia lihtsalt koos tööl. Kaasaegses töökultuuris muutub üha olulisemaks targalt töötamine, mis ei tähenda ainult asukohast ja ajatsoonist sõltumatust, vaid just vabadust ja vastutust oma tiimi ja meie lugejate ees. Seepärast ei ole ka Postimees Grupi tehnoloogiaüksuses töövorm ettekirjutatud, vaid üheskoos leitud parim viis, mis põhineb usaldusel ja koostööl. On inimesi, kes naudivad kontoris töötamist, kuid on ka neid, kes satuvad kontorisse haruharva. Enamus kasutavad hübriidversiooni kontori ja kodukontori vahel. On tiimiliikmeid, kes on oma parimas vormis just hommikuti, kui ka neid, kes pigem õitsevad õhtusel ajal.