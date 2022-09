FOTOD ⟩ Vormikontroll: NATO testi tegid Pevkur, Herem ja Saskia Alusalu

Spordinädala patroon Saskia Alusalu sai teist aastat järjest kirja maksimumpunktid.. «Õnneks on hea see, et laotud on väga hea põhi. Elus on vahel nii, et kõike korraga samal saavutada pole võimalik. Praegu on vahel ka selliseid päevi olnud, kus koolis on tunniplaan kaheksast kaheksani ning siis ongi ainuke liikumine jalgsi käimine. Õnneks kui oled mingi perioodi oma elus olnud spordiga sinasõber, siis andestab keha ka seda kui iga päev ei jõua trenni teha,» ütles Alusalu.