GALERII ⟩ Päästeamet tunnustas aumärgiga 89 silmapaistvat inimest

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on päästjate väärtustamine ülioluline, sest just missioonitunne on see, mis tõukab neid inimesi oma isikliku heaolu ja tervisega riskima teiste kaitsmiseks.

Vaja rohkem päästeoskuste õpetamist

Siseminister rõhutas, et riik peab rohkem panustama ka elanikkonnakaitsesse. «Päästeamet on võtnud initsiatiivi ja tegutseb kiirelt ka neis teemades, mis on seni olnud lahendamata – ohuteavitus, varjumine jne. Selle kõige juures aga on oluline ka inimeste koolitamine. Täna kuuldud eraisikute kangelasteod näitavad, et meie inimesed on valmis ligimest hädas aitama. Siin on peidus suur potentsiaal ja seepärast on eluliselt tähtsate oskuste – näiteks esmaabi andmise, päästeoskuste ning ka kriisioskuste – õpetamine elanikkonnale ülioluline,» ütles Läänemets.