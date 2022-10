Politsei otsib Harjumaal kadunud Martinit

Martin pidi 26. septembri õhtul kella 18 ajal minema Ülemistes rongi peale, et sõita Tapa suunas. Martin on umbes 190 cm pikk ja tugeva kehaehitusega, heledajuukseline ja heleda habemega, teatas politsei pressiteate vahendusel.

Pärast 26. septembrit on Martini telefon olnud välja lülitatud ja tema asukoht on teadmata. On võimalik, et ta viibib Aegviidu või Nelijärve piirkonnas metsas. Martini elukoht on Anija vallas, kuid sinna ei ole ta jõudnud.