Ukraina sõpradele üle maailma on vaat et hingelähedaseimaks okupeeritud piirkonnaks saanud Herson. Piirkond, mis langes Vene võimu alla juba sõja esimestel nädalatel. Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi tunnistas intervjuus Postimehele, et Hersonis ei ole okupatsioonitingimustes vastuhakuks suurt toetuspinda. Vahetult enne sõda palus Ukraina just Eestit appi vastavat võimekust looma, kuid sõda tuli vahele ning Eesti ei jõudnud isegi vastata.