ÜLESKUTSE ⟩ Ostame kahele tuhandele Ukraina võitlejale talvevormi selga

Johanna Maria Lehtme ja Ilmar Raag näitavad Ukraina sõjaväevormi, mille saavad annetajate toel tuhat võitlejat. Foto: Konstantin Sednev

Eesti rahvas on imeline – soojad riided 2000 sõdurile «Oleme väga uhked ja tänulikud eestlaste üle! Suur aitäh kõikidele annetajatele, tänu kellele saime ühe päevaga oma esimese eesmärgi täidetud – varustada 1000 Ukraina sõdurit sooja talvevarustusega. Oleme saanud Ukraina tootjatelt kinnitust suurendada oma eesmärki 1000 vormikomplekti võrra. Meie järgmine eesmärk on varustada 2000 Ukraina sõdurit sooja talvevarustusega. Koos suudame veel enamat!»

Kampaaniaga hangitavatel vormidel on ülemine kiht lumeülikond. Järgmine ongi jope, mille välimine kiht peab vastu pidama vihmale ja tuulele. Jope küljes on soe vooder, mis kaitseb muidugi külma eest. Voodrit saab ära võtta.

«Kui sa oled pikal rännakul, siis tihtipeale võetakse see vooder ära, see pannakse seljakotti. Liigutakse võimalikult kergelt ja kui jõutakse kuhugi paiknemisalale või tehakse pikem paus, siis võetaks see vooder, pannakse alla ja ongi jälle soe,» ütles Raag. «Riietus peab vastu pidama raskele sõjapidamisele.»

Järgmine kiht on ka veel soojapidamiskiht, see on fliis. Sellega võib sõdur olla oma muldonnis või kuskil varjendis keldris. Sooja kihi all on viimane, kolmas kiht, mis on siis soe pesu, mille peamine ülesanne on võtta niiskus inimese kehalt ja viia see väljapoole.

Slava Ukraini: 1000 kangelast lumes. Foto: Konstantin Sednev

«Üks kõige halvemaid asju on see, kui oled kõvasti higistanud ja jääd ühte kohta seisma ja see vesi, see higi hakkab su keha pinnal vaikselt jäätuma ja sealt edasi on juba väga raske külmatunne,» rääkis Raag.

Lisaks on veel eemaldatava voodriga sõjaväepüksid. «Selliselt kombineerides oleme valinud vormi, mis on just sobiv eesliini võitlejatele, kes peavad Ukraina lõpuks vabastama. Ma loodan, et see läheb neil korda,» ütles Raag.