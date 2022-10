Zelenskõi rääkis baasist laevade ehitamiseks ja hooldamiseks

President lisas, et korveti ehitamist alustati 2021. aastal ja see valmib ajakava kohaselt.

«Pean väga sümboolseks, et see just sellise nime sai. Vaatamata Venemaa sajandeid kestnud valepropagandale, võidab ajalooline tõde ja õiglus endiselt. Ja pole põhjust, et meie projekt ehitada Ukrainale uus laevastik läbi kukuks. Me viime ellu kõik meie plaanid. Meie eesmärk on luua Ukrainasse täisväärtuslik baas laevade hoolduseks ja ehitamiseks,» rõhutas president.