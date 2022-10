Zelenskõi: tõhus kaitse on ilma hea hariduseta võimatu

Riigipea meenutas, et 2. oktoobril tähistati Ukrainas kahte ametipüha - õpetajate päeva ehk haridustöötajate päeva ja kaitseväe päeva.

«Tõhus kaitse on võimatu ilma hea rahvusliku kasvatuse ja hariduseta. Ja head riigikasvatust ei tule jälle ilma tõhusa kaitseta. Õnneks on meil need mõlemad elemendid olemas,» rääkis president.