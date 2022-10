Muinsuskaitseameti juht Liisa Pakosta esitas lahkumisavalduse

Pakosta sattus uurimise alla väidetavalt liiga suurte komandeeringukulude tõttu. Postimehele ütles Pakosta ise, et pidas ametisse astudes vajalikuks kohtuda kõigi valdkonna inimestega ning tutvustada neile muinsuskaitses kavandatavaid muudatusi.

Ministeerium leidis, et Pakosta Eesti-sisesed lähetuskulud on liiga suured. Peadirektor jäi mitmes asjas eriarvamusele, kuid esitas siiski lahkumisavalduse. Ta on riigile lubanud hüvitada vaidlusaluse summa komandeeringukuludest, mis jääb veidi alla 600 euro.