VIDEO JA GALERII ⟩ President Alar Karis ja Soome riigipea Sauli Niinistö andsid ühise pressikonverentsi

Riigipeade kohtumisel olid kõne all Eesti ja Soome suhted, energiajulgeolek ning julgeolekuolukord Euroopas.

Karis rääkis pressikonverentsil, et Ukraina on end väärt liitlasena tõestanud. «Peame mõtlema, kuidas aidata Ukrainat üles ehitada,» nentis ta ja lisas, et on siinkohal Soomet koostööle kutsunud.

«Soome ja Eesti on põhimõtteliselt otsustanud piirata Vene kodanike liikumist üle meie piiride. Mul on hea meel, et Euroopa Liit tegutseb selles küsimuses sarnase lähenemisega,» rääkis Karis.

Energiajulgeoleku kohta sõnas Karis, et tänaseks on selge, et tagasiteed Venemaa energiakandjateni pole.

«Saame nentida, et Soome ja Eesti suhted on erilised ja toimuvad tõelise sinasõpruse tasandil.»

Niinistö kinnitas Karise sõnu riikide hea koostöö kohta. «Mina jätkaksin ehk mitte rõõmusõnumitega, aga tahaksin olla optimistlik. Me kõik tunneme praegusel hetkel ohtu, aga peame tundma ka seda, milline on meie suutlikkus ohule reageerida,» rääkis Niinistö. «Viimastel päevadel on Ukraina sõjalises mõttes hästi edasi liikunud ja loodame, et see areng jätkub. Soome poole pealt oleme me tegelikkuses juba aastakümneid valmistunud. Me ei ole unustanud vana tarkust. Riigikaitse vaatevinklist on Soome küllaltki hästi ette valmistunud.»

«Tõite välja ka piiriküsimused. Soome jõudis ka, võib-olla küll teistel põhjustel, samale tulemusele,» viitas Niinistö Vene turistide piiriületusele. Tema sõnul oleks hea, kui üle Euroopa Liidu jõutakse piiriküsimuses ühele meelele.

Niinistö tänas Eesti valitsust ja riigikogu NATO liikmelisuse sujuva heakskiidu eest.

Täna kohtub Soome president veel Stenbocki majas ka peaminister Kaja Kallasega.