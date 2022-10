USA tänavune julgeolekuabi Eestile tõusis 140,5 miljoni dollarini.

«Ühendriikide liidriroll praeguses julgeolekukriisis on olnud tugev ja peale Ukraina toetamise on see toetus laienenud ka neile riikidele, kes on Ukrainat enim aidanud. Järjekordne kongressi otsus suurendada julgeolekuabi Läänemere piirkonnale näitab selgelt USA pühendumust NATO kollektiivkaitse põhimõtetele ja seda mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes,» ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Rahastus on osa mahukast julgeolekupaketist, mille USA on suunanud Ukraina ja NATO idatiiva riikide kaitsevõime tugevdamiseks. USA on toetanud erinevaid kaitsealaseid arenguid Eestis, viimase viie aasta jooksul on finantstoetus erinevate hangete ja taristuprojektide jaoks olnud 228 mln dollarit. Varasemalt on julgeolekuabi kasutatud suurekaliibrilise laskemoona varude täiendamiseks.