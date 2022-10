GALERII ⟩ Lilleküla raudteetunnel sai uue väljanägemise

«Nii Kristiine linnaosa elanike poolt kui ka piirkonnas laiemalt kasutatakse Lilleküla tunnelit väga aktiivselt, see on kohalike jaoks oluline raudteetunnel. Meie eesmärk on koostöös partneritega selle üldist ilmet kunstiga parandada,» selgitas Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

«Meil on alati hea meel taoliste projektide üle, kus saame linnapilti kenamaks muuta ja raudteeohutusõnumitele tähelepanu pöörata. Lilleküla raudteetunnel on kahjuks aegade jooksul väga ära soditud, kuid tänu heale koostööle saab see värskema ilme. Loodame väga, et kohalik kogukond võtab uued maalingud kenasti vastu ning hoiab neid puhtana,» lausus AS Eesti Raudtee kinnisvara haldusjuht Margus Tint.