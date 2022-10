Teetööd segavad kolmapäeval liiklust Harju- ja Järvamaal

Harjumaal Tallinna–Pärnu–Ikla maantee 36-42 kilomeetritel Haibas toimuvad kella 9.30–16 teekatte parandustööd. Töö on liikuva iseloomuga ja töid tehakse päeva jooksul mõlemal suunal. Töötsoonis on suletud üks sõidurada ja kiirus on piiratud kuni 50 kilomeetrile tunnis.