Zelenskõi teatas plaanidest seoses Ukraina edasise vabastamisega

«Täna pidasin taas ülemjuhataja peakorteri koosolekut. Peamine päevakorrapunkt on meie liikumine kogu Ukraina maa vabastamise suunas ja kõik, mis on vajalik meie kaitseoperatsiooni elluviimiseks. Relvad ja laskemoon, suhtlemine partneritega, materiaalne toetus, vastutegevus uutele relvaliikidele, mis okupantidel on. Konkreetseid teemasid, mida staabis arutati, ma muidugi avalikustada ei saa. Kuid enamik aruanded ja heakskiidetud plaanid rõõmustavad kindlasti ukrainlasi. Ja kindlasti häirivad need okupante,» rääkis riigipea.