Karis arutab Arraiolose grupi riigipeade kohtumisel EL-i naabruskonnaga seonduvat

«Kui Euroopa Liit tahab hoida tugevat globaalset rolli ja kaitsta Euroopa julgeolekut, on liikmesriikidel vaja keskenduda ka riikidele meie lähinaabruses - idas ja lõunas. Euroopa Liidu naabrite heal käekäigul ja tugeval julgeolekul on otsene mõju sellele, kuidas kogu Euroopal läheb. Sõda, konfliktid ja sõltuvus mitteusaldusväärsetest partneritest nõrgestavad nii meie naabrite kui ka seeläbi Euroopa Liidu julgeolekut. Sel põhjusel on meil vaja enam panustada idapartnerlusse, Lääne-Balkani eurointegratsiooni ja lõunanaabrusesse. Kõigil riikidel meie kõrval, kes soovivad olla kas Euroopa Liidule lähedased partnerid või ühenduseiga liituda, peab selleks võimalust olema,» ütles Karis. «See on sama oluline kui Euroopa Liidu maade majanduslik ja energeetiline sõltumatus, usaldusväärsed ühendused liikmesriikide ja liidu naabrite vahel.»