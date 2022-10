Zelenskõi sõnul leitakse moodused Iraani droonide hävitamiseks

Zelenskõi märkis, et Iraan «väidab millegipärast, et siin neid pole.»

«Inimesed näevad neid taevas, me tulistame nad alla ja meile öeldakse, et neid väidetavalt pole olemas. Noh, me leiame viise, kuidas tagada, et neid tõesti pole,» rõhutas Zelenskõi.