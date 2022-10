FOTOD ⟩ Põlva vallas toimunud gaasiplahvatuses sai viga eakas mees

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht teatas, et eile kella 18.49 ajal plahvatas Põlva vallas Kauksi külas korteris ruumidesse kogunenud gaas. Kergemalt sai viga köögis toitu valmistanud 84-aastane mees, kellele kiirabi andis esmaabi kohapeal.

«Selgus, et gaasi oli ruumi lekkinud vannitoas asuva gaasiballooni katkise vooliku vahelt. Gaas keerati kinni ja edasine plahvatusoht taandus,» öeldi päästeametist, lisades, et päästjad selgitasid, et tuleohtu hoonele samuti ei ole.