Eesti saadab Ukrainale laskemoona ja sõdurivarustust

«Mobilisatsiooni, tuumaähvarduste, okupeeritud Ukraina aladel läbi viidud võltsreferendumite ning Ukraina aladel ebaseadusliku annekteerimisega on Venemaa sõda eskaleerimas. Eesti vastus sellele saab olla vaid üks – Ukraina sõjalise abistamise katkematu jätkamine eesmärgiga aidata Ukrainal see sõda võita,» ütles Pevkur.

Ta märkis, et järjekordne Ukraina sõjalise abistamise pakett sisaldab suurtükimürske, tankitõrjelaskemoona, talvevorme ning killu- ja kuuliveste, mis praegu on Ukraina kõige prioriteetsemate vajaduste seas. «Ukraina võit suurendab ka Eesti julgeolekut ja tänased otsused Ukrainat toetada võtavad Venemaalt jõudu meie piirkonnas ettearvamatult käituda,» selgitas Pevkur.

«Abi andmisel lähtume põhimõttest, et meie enda kaitsevõime peab olema igal ajal tagatud ja vaatame eelkõige vahendeid, millel on lähiajal tulemas planeeritud väljavahetamine või mille saab lihtsamini asendada,» lisas Pevkur.

Tankitõrjerelvastus asendatakse uue relvasüsteemiga ning selle esimesed tarned toimuvad alates detsembrist. Isikukaitsevarustusest annetatakse kaitseväe varudest killuveste, mis 3-5 kuu jooksul asendatakse uuemate ja kaasaegsematega. Lisaks varustusele on üha tähtsam väljaõpe. Eesti on andnud väljaõpet Ukraina suurtükiväelastele, kes seda täna lahingus rakendavad. Ettevalmistamisel on väljaõppeprogramm reservväelastele ja planeerimisel meditsiiniväljaõpe.