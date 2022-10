Raplamaal hukkus elumaja tulekahjus inimene

7. oktoobril kell 20.53 sai Häirekeskus teate, et Rapla vallas Uuskülas põleb puidust elumaja teine korrus ja inimene võib olla hoones. Päästjate kohale saabudes põles maja lausleegis. Kohe asuti hoonet kustutama ning valmistuti juba ka hilisemaks suitsusukeldumiseks. Vahepealse luure käigus selgus, et allatuult asuv kuur on samuti tuld võtmas, kuid uue tööliiniga saadi põlenguoht maha. Kella 21.43ks oli tule levik peatatud ning tegeleti järelkustutustöödega.



Otsingute käigus leidsid päästjad hoonest hukkunud meesterahva. Päästesündmus lõpetati kell 1.22. Tules hävis puitvooderdusega palkmaja mõõtmetega 9x12 meetrit, millest jäid püsti vaid seinad. Põlengut käisid kustutamas Kohila, Märjamaa, Rapla kutselised ja Kehtna vabatahtlikud päästjad.