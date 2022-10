Leo Kunnas Kertši silla plahvatusest: see on suur moraalne võit Ukrainale

Sõjandusekspert ja riigikogu liige Leo Kunnas (EKRE) sõnas Postimehele laupäeva hommikupoolikul, et faktilist infot veel plahvatuse põhjuste kohta öelda ei saa, kuid tõenäoliselt oli tegemist Ukraina eriüksuse operatsiooniga. «Seda võib väita 90-protsendilise tõenäosusega. Neil on see kindlasti sihtmärkide nimekirjas olnud kõrgel kohal, sest Venemaa logistika tugineb raudteele ja Krimmi kaudu käib Hersoni oblastis oleva grupeeringu varustamine,» ütles Kunnas.



Kunnas tõdes, et olemasolevatel materjalidel nähtu põhjal võib öelda, et ilmselt kasutasid Ukraina eriüksuslased ära soodsat võimalust ja lasid õhku kaubarongi kütusetsisternid või sillal liikunud kütuseveoki. «Raketirünnak vaevalt, Ukraina raketid ei ulata nii kaugele. Tõenäoliselt eriüksuste operatsioon ja on ära kasutatud käepäraseid vahendeid, ehk kas on lastud õhku kütusevagunid rongis, tsisternauto, või siis mõlemad,» kirjeldas ta.



Tegemist on tema hinnangul ukrainlaste jaoks nii suure moraalse kui ka sõjalise võiduga, sest venelaste logistika toetub suuresti raudteeliiklusele. Kertši silla kaudu toimetati ka sõjalist varustust ning praegu peavad venelased vedu korraldama praamidega või maismaa kaudu Rostovist Mariupoli kaudu läbi okupeeritud Lõuna-Ukraina territooriumi.