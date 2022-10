Reinsalu: Venemaaga tehtud vigadest õppimine on elu ja surma küsimus

Ukraina võidu toetamiseks tuleb Reinsalu sõnul alustada tõest. Seega on vaja Venemaa sõjast Ukrainas rääkida nii, nagu see on: tegu on genotsiidisõjaga. Reinsalu lisas, et Vene juhtkonna agressioonikuritegude jaoks tuleb luua eraldi tribunal ning NATO peab andma selge sõnumi, kuidas Ukraina liikmelisuse saavutamise teekonda kavandatakse. Samal ajal tuleb viivitusteta suurendada kaitseabi Ukrainale ja karmistada sanktsioone, et aidata Ukrainal saavutada rindel strateegiline edu.